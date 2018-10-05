Restore edilen Dedeköy Cihanoğulları Camii hizmete açıldı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki restorasyonu tamamlanan 830 yıllık tarihi geçmişe sahip Dedeköy Cihanoğulları Camii, törenle hizmete açıldı. Açılışın ardından camide restorasyon sonrası ilk cuma namazı kılındı.

Koçarlı'nın kırsal Dedeköy Mahallesi'nde Cihanoğulları Beyliği tarafından yaptırılan 830 yıllık tarihi geçmişe sahip Dedeköy Cihanoğulları Camii'nin çatısında çökme, duvarlarında dökülmeler olunca Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne restorasyonu için müracaatta bulunuldu. İhalesi yapılan Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 300 kişi kapasiteli caminin 2017 yılı Mayıs ayında restorasyonuna başlandı. Caminin 630 bin TL harcanan restorasyonu 15 ayda tamamlandı. Restorasyonu tamamlanan 750 nüfuslu mahallenin tek camisinin, bugün cuma namazı öncesinde törenle açılışı yapıldı. Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, MHP'li Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Dedeköy Mahalle Muhtarı Ahmet Maraş ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

'CAMİLER BİZİ BİR ARAYA GETİREN ESERLERDİR'

Açılışta konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, "Camiler bizim vazgeçemeyeceğimiz, birliğimizin beraberliğimizin ve bizi bir araya getiren temel unsurlarımızdan olan eserlerdir. Nasıl bayrağımız, ezanımız bizi biz yapan değerlerse, camilerimizde aynı şekilde bizi biz yapan bizi bir araya getiren cem eden toplayan ve kardeşçe bu vatanda yaşamamıza vesile olan eserlerdir. Allah bu eserlerin valisi olan Cihanoğulları'nda da razı olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Köşger, beraberindekiler ile kurdelesini keserek camiyi ibadete açtı. Ardından restorasyon sonrası ilk cuma namazı kılındı. Dedeköy Cihanoğulları Camii, Cihanoğulları Beyliği tarafından Koçarlı'da yaptırılan 3 camiden 1'i olma özelilğini de taşıyor.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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