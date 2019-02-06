Restore edilen 625 yıllık han, butik otel oldu

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()– YILDIRIM Beyazıt'ın 1394 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaptırdığı Issız Han, turizme kazandırıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen yapı, butik otel olarak turizme açıldı.

Karacabey'in Gölkıyı Mahallesi'nde Uluabat Gölü kenarında atıl durumda bulunan, Yıldırım Beyazıt'in 1394 yılında yaptırdığı, dönemin ilk ısıtmalı yapısı olan Issız Han'ın 2013 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu başlatıldı. 5 yıl süren çalışmaların ardından restorasyon çalışmaları tamamlanan 625 yıllık Issız Han turizme kazandırıldı. Ümera Oral tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralanan tarihi yer şimdi ise butik otel konseptinde yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Hollanda, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Japonya'dan yabancı turistlerin yanı sıra Türkiye'nin pek çok şehrinden yerli turistlerin tarihi otele yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Issız Han işletmecisi Ümera Oral, "Senelerce atıl durumda olan yerin işletmeciliğini aldık. 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırıldı. Şu anda Issız Han butik otel olarak yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyoruz. Aynı zamanda ipek yolu üzerinde bulunan bir han. Eski zamanlarda konaklamada kullanılıyormuş. Tarihte diğer hanlarda ısıtma sisteminin olmaması ve sadece bu handa ısıtma sisteminin olması nedeniyle en lüks han olarak geçmiş. Şimdilerde ise odunla ısıtma olduğu ve doğal bir ısınma olması nedeniyle misafirlerimiz tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Ayrıca diğer hanlardan ayıran özelliklerinden bir diğeri ise pencere olması. Pencereler dışarıdan çok küçük, içeriye doğru büyüyor. Pencerelerin küçük olmasının sebebi ise düşman saldırısı durumundan pencereden içeriye giriş olmasını engellemek amacıyla yapılmış. Otelimiz 9 odalı olup; içerisinde mescid, kahvaltı ve toplantı salonu bulunuyor. Kuşlarında göç yolu olması nedeniyle daha da ilgi çeken bir mekan. Yabancı turistler daha çok ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediyesi olarak 2014 yılından itibaren 3T (Tarım, turizm, teknoloji) vizyonu ile çalışmalara devam ettiklerini aktaran Başkan Ali Özkan, "Karacabeyimizin gün yüzüne çıkmamış bir çok değerinin olduğunu biliyoruz. İşte bunlara küçük dokunuşlar yaparak, vatandaşlarımıza tanıtarak turizm noktasında bir gündem oluşturmaya çalışıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz mekanda eskiden kervansaray olarak kullanılmış. İnsanlarımızın konaklama ihtiyaçlarına cevap veren, Uluabat Gölü'nün kıyısında güzide bir mekan. Atıl bir vaziyetteydi. Metruk bir binaydı. Müteşebbis arkadaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralayarak, restore ederek, güzel bir görünüme kavuşturdu. Vatandaşlara hem konaklama, hem kahvaltı, hem toplantı mekanı olarak hizmet vermektedir. İlçemiz güzellikleri ile sıkça gündeme gelmeye başladı. Sinema filmleri çekimleri içinde tercih edilen yerler haline geldi. Karacabey Belediyesi olarak turizme yönelik birçok çalışmalarımız devam ediyor."dedi.

Başkan Özkan, "Eski Karaağaç Leylek Köyü, Uluabat Gölü, Kuş Cenneti, Karacabey Harası, Longoz, Ihlamur ve Defne Ormanları, Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu ile keşfedilmeyi bekleyen doğal harikalar Karacabey'de eskiden kervansaray olarak hizmet vermiş ve yıllarca mezbelelik olarak atıl vaziyette duran Issız Han, ciddi bir yatırımla bugünkü butik otel konsepti haline gelmiştir. Issız Han'ın Karacabey'in turizm ataklarında önemli bir istasyon olacağına inanıyorum. Issız Han'ı öncelikle Karacabeyli ve Bursalı hemşehrilerim ile ülkemizin pek çok bölgesindeki yerli turistlerimizin görmesini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

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