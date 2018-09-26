Restorandaki cinayette sanığın tahliye talebi kabul edilmedi

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde, geçen yıl restoranda çıkan kavgada Önder Artum'u(50) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ergün Demirkan'ın(34) tahliye talebi kabul edilmedi.

Olay, geçen yıl 13 Mayıs'ta ilçedeki bir restoranda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Önder Artum ile Ergün Demirkan restoranda tartıştı. Kavgaya dönen olayda Demirkan, yanında bulunan tabancayla Artum'a ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Demirkan hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Ergün Demirkan, ölen Önder Artum'un yakınları ve avukatlar katıldı.Tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından Önder Altum'un yakınlarının avukatı keşif talebinde bulundu. Sanık Ergün Demirkan'ın avukatı da olayın ağır tahrik altında işlendiğini iddia ederek müvekkilinin tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade ederek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve iddia edilen suçun önemini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Keşif talebi de reddedildi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.