Restoranda 80 litre sahte rakı ele geçirildi

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, bir restoranda yapılan içkilerin satışa sunulduğu belirlendi. 80 litre sahte rakı ele geçirilirken, restoran sahibi ve 3 çalışanı hakkında adli soruşturma başlatıldı.



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, restoranda imal edilen rakının satışa sunulduğunu belirleyerek baskın düzenledi. Restoranda yapılan aramada daha önce kullanılan rakı şişelerine imal edilen rakının doldurularak bandrollü içki görünümü verildiği belirlendi. İnsanların hayatını tehlikeye sokabilecek 80 litre sahte rakı ele geçirilirken, restoran sahibi ve restoranda çalışan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

