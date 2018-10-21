Restaurantta jeneratör alev aldı: 3 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir restaurantta jeneratörün yanması sonucu 3 kişi dumandan etkilenerek Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Halil Kaplan'a ait bir restoran da elektriklerin sabah saatlerinden itibaren kesik olmasından dolayı işyerinin çalışan jeneratörü bir anda alev aldı.Restorantda yemek yiyen vatandaşlar panikle kendilerini dışarı att.Restorantın ikinci katında olan jenaratöre olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. İş yeri çalışanlarından 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.

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