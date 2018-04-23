Ressam Kürek Ankara'da sergi açacak

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ,(MERSİN),() - MERSİN'de ressam Eşsiz Kürek, 'Renklerle Mutluluk' temalı resim sergisi açarak Ankaralı sanatseverlere buluşacak.

Sanatçının yağlı boya ile yaptığı otuza yakın resim, BoHo Art Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 5-11 Mayıs tarihlerinde üçüncü kişisel resim sergisini açacak olan ressam, başkentte sanatını anlatacak.

Daha önceki sergilerinin sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını belirten Kürek, "Çocukluğumdan bu yana resim yapmak benim için bir tutkuya dönüştü. Eserlerimi sergilemekten son derece mutluyum. Resim yapmak, her haliyle insana büyük keyif veriyor. İnsanlar tarafından takdir almak, bana mutluluk veriyor. Tüm sanatseverleri sergime davet ediyorum. Renkler, fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal dünyamızı derinden etkileyebilme gücüne sahipler. Mutluluğun rengini görebilmek için gözlerinizin sadece temiz olması yeterlidir. Mutluluğun rengi aslında içinizdedir. Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz" dedi.



FOTOĞRAFLI