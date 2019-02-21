Resim ve afiş yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hayal ettikleri geleceği resim ve afiş üzerine aktaran öğrenciler ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Kütahya genelinde ilk, okul ve ortaokul öğrencileri arasında iki ayrı kategoride resim, lise öğrencileri kategorisinde ise afiş dallarında düzenlenen gelecekte insanlığı bekleyen en büyük sorun konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'ne gönderilen resim ve afişler il komisyonu üyelerince değerlendirmeye alınarak derecelendirmelerde bulunuldu. Bilim Sanat Merkezinde düzenlenen törene, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, dereceye giren okulların idarecileri ve derece eden öğrenciler katıldı. Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, yarışmanın farkındalık oluşturması için düzenlendiğini belirterek, “Okulumuz ekip ruhu ile yeni kurulmasına rağmen güzel bir sinerji elde etti. Yarışmaya katılan derece alan tüm çocuklarımıza gelecek adına kaygı duydukları ve geleceği bugünlerde yakın yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yarışmada derece alan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Onları bu yarışmaya hazırlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ne kadar basit görünse de olağanüstü bir çaba sarf ettikleri görülüyor” dedi.

Resim dalında Tavşanlı Özel Gülbahçe Okulu öğrencisi Sude Gizem Uslu birinci, Subaşı ilkokulu öğrencisi Gülseren Yiğit ikinci, üçüncü Doğa Koleji İlkokulu öğrencisi Salih Efe Bozyiğit, mansiyon ödülleri ise Çavdarhisar Yüzüncü Yıl İlkokulu öğrencisi Defne Ceylin Boztaş, Hisarcık Cumhuriyet Orta Okulu Pınar Işık'a verildi. Ortaokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında birinci Köprüören TEK Termik Ortaokulu öğrencisi Gülbahar Gündüz birinci, Moymul Ortaokulu Kübra Sarı ikinci, Bahçeşehir Koleji öğrencisi Aysima Saçören üçüncü, Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Selen Ören mansyion ödülü aldı. Liseler arası afiş yarışmasında ise Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Mina Ceylan birinci, Kütahya Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Şevval Feyza Sarı ikinci, Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Emine Sarı üçüncü, Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Zeybek mansiyon ödüllerini aldı.