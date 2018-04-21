Resim öğretmenlerinden sergi

MERSİN, () – MERSİN’de resim öğretmeni Beşir Bayar ile Sait Toprak’ın açtığı sergi, büyük ilgi gördü.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi’ndeki ‘An ve mekan’ isimli serginin açılışına Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima’nın yanı sıra MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı. 32 eserin yer aldığı sergi, kentler, insanlar ve doğa arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Karışık teknik kullanılarak hazırlanan sergi, sanatseverlerin beğenisini topladı.

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