Renkli koşu

İZMİR’de 'Adım Adım Oluşumu' tarafından 'Yeni Yıl Koşusu- Santa Run' konseptli koşu yapıldı. Eğlenceli kıyafetler, ışıklı gözlükler, çizgi film karakterli çoraplar giyen koşucular, Kültürpark’ta 5.5 kilometre boyunca şarkılar söyleyerek koştu.

İzmir’de kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’ye tanıtarak yaygınlaştırmak için kurulan Adım Adım Oluşumu tarafından, "Yeni Yıl Koşusu- Santa Run" konseptli koşu yapıldı. Kültürpark’ta 5.5 km’lik mesafeyi şarkılar söyleyerek koşan sporcular, eğlenceli kıyafetleri, ışıklı gözlükleri, çizgi film karakterli çorapları, şapkaları ve uçuşan etekleriyle dikkat çekti. Antrenman sonrasında yeni yıl sebebiyle gönüllüler arasında yılbaşı çekilişi de yapıldı. Yeni Yıl Koşusu’nun ortak dileği ise tüm ekip için, 2017 sonu itibariyle 40 binden fazla gönüllü koşucusu ve 350 binden fazla bağışçı aracılığıyla STK’lara aktarılan 35 milyon TL’yi 2019 yılı sonunda iki katına çıkarıp Türkiye’de olan sorunların en aza inmesini koşarak ve farkındalık sağlamayı amaçladı. Öte yandan gönüllüler, her Çarşamba İzmir Fuar Kültürpark 26 Ağustos Kapısı’nda saat 20.00’da yapılan ücretsiz koşulara tüm halkı davet ettiğini bildirdi.

Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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