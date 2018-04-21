'Renkli el baskısı' ile farkındalık yarattılar

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, ()-ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından ortak düzenlenen 'Yaşam İçin El Ele' paneli Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardında Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Veli Bıçkan katılımcılara mini keman dinletisi sundu. Ardından LÖSEV Sosyal Hizmet Uzmanı Gülbeyaz Vural, Sosyal Hizmet Kapsamında, Sosyal Hizmetler LÖSEV’de Ne Yapar?' başlıklı sunumunu yaptı. Löseminin uzun tedavi süreci gerektirdiğini söyleyen Vural, bu sürecin maddi ve manevi olarak zor bir dönem olduğunu ifade etti. Vural, LÖSEV’in tüm bu tedavi sürecinde ve sonrasında lösemili, kanserli hasta ve onların ailelerine ayni, nakdi, eğitim ve sosyal destek sağladığını da sözlerine ekledi.

Panel ÇAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tünay Aşkar Kontaş ve Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç Dr. Satı Dil’in katılımcı konuşmalara sertifikalarını vermesi ile program sona erdi. Panel sonrası öğrenciler açılan stantta renkli boyalara batırdıkları elleri ile 'Yaşama El Ver' baskısı yaptılar.

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