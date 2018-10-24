'Renklerin Gücü' sergisi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - RESSAM Hasan Bağdaş'ın 'Renklerin Gücü' adlı resim sergisi açıldı.

Aydın Kanza Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışı, neyzen ve udi Mustafa Coşkun, kanun sanatçısı Havva Gıyıcı ve ses sanatçısı Bülent Tileninoğlu'nun mini Türk Sanat Müziği konseri eşliğinde açıldı. Serginin kurdelesini Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz ve ressam Hasan Bağdaş birlikte kesti. Güzel Sanatlar Fakültesi'nden akademisyenlerin de ilgisini çeken sergide yer alan yağlıboya ve akrilik boya çalışması eserler hayranlık uyandırdı.

Avustralya RMIT Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim ve heykel bölümünden mezun olan, 1995 yılında Çin Guangzhou Güzel Sanatlar Akademisi'nde geleneksel Çin resim sanatı konusunda eğitim alan Hasan Bağdaş, "Eserlerimle küresel kirlilik ve çevre tahribatı karşısında duruşumu ortaya koyuyorum" dedi.

Birçok ülkede ve Türkiye'de pek çok sergi açtığını belirten Bağdaş'ın 40 eserinin yer aldığı sergi, 3 Kasım Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

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