Rengarenk fuar

İZMİR'de, 17 Ekim’de sektör profesyonellerine kapılarını açan Fashion Prime 2. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, rengarenk binlerce ürünü fuarizmir’de bir araya getirdi. Hazır giyim sektöründeki bir firmanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği fuarda ziyaretçiler kumaştan düğmeye, makineden etikete kadar bütün ürünleri inceleme fırsatı buldu.

Hayata geçirdiği moda ve tekstil fuarlarıyla dikkat çeken İZFAŞ tarafından gerçekleştirilen Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı’nın ikincisi, katılımcı ve ziyaretçilerden tam not aldı. 17 Ekim'de açılan Fashion Prime, Türkiye ihracatında önemli bir kalemi oluşturan hazır giyim sektörünün alt dallarında bulunan renk renk kumaş türleri, düğme, etiket, fermuar gibi aksesuarlar başta olmak üzere özel kumaşlardan yapılan kıyafetleri profesyonel ziyaretçilere sundu. Yurt dışından gelen alıcılarla ikili iş görüşmelerinin yapılmasıyla birlikte hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatına büyük katkı sağlanması hedefleniyor.

RENK RENK KUMAŞLAR

Fuarda sektörün önde gelen firmalarının stantları, renkli kumaşlar ve aksesuarlarla dikkat çekti. Motifli etiketler, lastikler, kurdeleler, düğmeler, çıtçıtlar, perçinler, fermuarlar, pullar, payetler, boncuklar, çeşit çeşit askılar, kanaviçeler, nakışlar, taşlar gibi rengarenk konfeksiyon yan sanayi ürünleri ilgi odağı oldu. Desenli, düz, üzerinde motifler olan kumaşlar başta olmak üzere gelinlik, abiye, fantezi, baskılı, jakar, kadife, keten, pamuklu keten, kot gibi kumaş türlerine de ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Fashion Prime’daki dikiş makineleri ve lazer baskı makineleri sektör profesyonelleri tarafından özellikle incelendi.

TREND AREA BULUŞTURDU

Fashion Prime Fuarı’nda stantların içinde bu kez Aksesuar Trend Area ve Kumaş Trend Area oluşturuldu. Kumaş Trend Area’da firmaların kumaş çeşitleri yer aldı. Aksesuar Trend Area’da yüzlerce ürün özel olarak sergilendi. Katılımcı firmalar kumaş ve aksesuar çeşitlerinin yanına kartvizitlerini bıraktı. Bu sayede bu alanları ziyaret eden sektör profesyonelleri firmalarla birebir görüşme olanağı buldu.

İZMİR, ()

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