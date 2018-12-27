Rengarenk düş kapanları evde yılbaşı süsü olarak tercih ediliyor

İzmir'in Çankaya semtindeki Sevgi Yolu'nda satılan ve Kızılderili kültüründe kötü rüyaları kovduğuna inanılan, birçok farklı çeşidiyle evlerin duvarlarını süsleyen el yapımı düş kapanları, yılbaşı süsü olarak da evlerde yerini aldı.

Evlerde dekoratif olarak kullanılan ve Kızılderili kültüründe kötü rüyaları kovduğuna inanılan İngilizcesi 'Dreamcatcher' olan Düş Kapanı, yılbaşı için kapı süsü olarak da kullanılmaya başlandı. Sevgi Yolu'nda satılan rengarenk boncuklar ve tüylerle el emeği ile yapılan düş kapanları estetik görüntüleri ile dekorasyona meraklı olan vatandaşların ilgi odağı oluyor. Plastik ve ahşap kasnaklardan yapılan ve ortasında kötü rüyaların takıldığına inanılan bir ağ bulunan düş kapanlarında horoz ve tavuk tüyleri kullanılıyor. Birçok boyda yapılabilen düş kapanları, yılbaşı, sevgililer günü gibi özel günlerde de özel tasarımlarla evlerde yerini alıyor. 5 yıldır Sevgi Yolu'ndaki atölyesinde düş kapanı tasarımcılığı yapan Sevilay Akduman, (28) "Ben her zaman el işiyle yapılan her emeğin karşılığını bulacağını düşünen bir insanım, ürettiğin şeyin değer görmesi çok farklı bir duygu. Yaptığım ürünlere gençler ve turistler çok ilgi gösteriyor" dedi.

'TURİSTLER İLGİ GÖSTERİYOR'

Akduman, bu işe 5 yıl önce bir arkadaşının yanında çalışarak başladığını belirterek, "O daha önce standartlarını yapıyordu. Daha sonra ben farklı kasnak boyutlarına geçerek daha büyüklerine, daha dekorasyon amaçlı olanlara yöneldim. Rüya kapanlarının orijinali ağaçtan yapılır, içinde ağ ve altında tüyler bulunur. Kızılderililerin inancına göre düş kapanları kötü ruhları, kötü rüyaları bulunduğu yerden uzak tutuyor. Kötü olanların rüya kapanının içindeki ağa takıldığına ve iyi olanların ağın içinden geçtiğine inanılıyor. Bizim toplumumuzda biraz daha dekorasyon amaçlı kullanıyorlar. Son zamanlarda yaygınlaşmış ve ilgi çeken bir ürün. Özellikle düğünlerde, özel günlerde konsept olarak çok kullanılıyor. Genelde turistler ve gençler ilgi gösteriyor. Turistlerin rüya kapanlarını onların kültürüne ait olduğunu düşündükleri düş kapanlarını burada görmeleri ilgilerini çekiyor. Genellikle 18-25 yaş arası gençlerin ilgisini çekiyor" dedi.

YEM ATTIĞI KUŞLAR UÇUNCA, DÖKÜLEN TÜYLERİNİ TOPLUYOR

Düş kapanlarının yapım aşamasının zahmetli olduğundan bahseden Akduman, "Genelde plastik, ahşap kasnaklar üzerine yapılıyor. Ben demirden özel kasnaklar yapıyorum. Bazen doğadan bulduğum bambu sapları, sarmaşıklar, ağaç gibi parçaları birleştirerek de kasnak yapıyorum. Hem daha doğal oluyor hem de maliyeti olmuyor. Kullandığım tüyler horoz ve tavuk tüyü. Genelde Konak ya da Üçyol bölgelerindeki kuşların tüylerini toplayıp, yapıyorum. Sabahları geçerken kuşlara bir bardak yem atıyorum, kuşlar uçtuğunda yerdeki tüyleri topluyorum. Bu şekilde doğadan alışveriş yapıyorum. Orta kısmındaki ağı, boncuklarla süslüyorum. Fırsatını bulduğumda merak eden müşterilerin oturup izlemelerine izin veriyorum ve onlara yapılışını gösteriyorum. Sonunda 'evet zormuş' diyorlar. Standart bir düş kapanı yapmak 1 saat sürüyor. Genelde büyük duvara dekorasyon amaçlı asılan düş kapanları yapsam da anahtarlık, araba süsü, bileklik, küpe ve kolyeleri de çok tercih ediliyor. Dekorasyon amaçlı kullanılanların fiyatı 15 TL'den başlıyor, 300-400 TL'ye çıkıyor. Özel siparişle bir malikaneye 2 metre çapında yaptığım rüya kapanlarını 2 bin TL'ye sattım. Bunların kasnağının yapımını özel çalışıyorum, yaklaşık bir hafta sürüyor."

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI