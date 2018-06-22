RE/MAXLot’tan Mayıs ayı konut satışı değerlendirmesi

Gizem KARADAĞ / ANKARA, () - 3 farklı ofiste 100 kişilik bir ekiple faaliyet gösteren RE/ MAX Lot Brokerı Can Alisbah, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı konut satışı istatistiklerine ilişkin, “Portföy sayısında Nisan ayına göre yüzde 30, portföy hacminde ise, yüzde 78’lik bir artış kaydedildi. Bu artışın temel sebepleri, alıcıların alım kararlarını seçim sonrasına erteleme eğilimi ve yükselen kredi faizleri olduğu tahmin ediliyor” dedi.

TÜİK, Ankara’da Mayıs ayındaki konut satışı raporunu açıkladı. Rapora göre 2018 yılı Mayıs ayında 11 bin 919 konut satıldı. Geçen yıl Mayıs ayında 12 bin 631 konut satılırken bu yıl aynı dönemde konut satışlarında yüzde 5,6’lık bir azalmanın olduğu görüldü. Ankara’da ikinci el konut piyasasında 7 bin 581 konut el değiştirdiği kaydedildi. Yine 2017’nin Mayıs ayında gerçekleşen 4 bin 595 ilk konut satışına göre, 2018 Mayıs ayında 4 bin 338 konut satış adediyle ilk konut satışlarında yüzde 5’lik bir azalma gözlendi.

Türkiye’nin en başarılı RE/MAX ofisi olan RE/MAX Lot Brokerı Can Alisbah, Mayıs ayı konut satışları istatistiklerine ilişkin şunları söyledi:

“Lot ofislerinin portföy performansı, gayrimenkul pazarında alıcı piyasasının güçlendiğini gösteriyor. Şöyle ki, portföy sayısında Nisan ayına göre yüzde 30, portföy hacminde ise yüzde 78’lik bir artış kaydedildi. Bu artışın temel sebepleri, alıcıların alım kararlarını seçim sonrasına erteleme eğilimi ve yükselen kredi faizleri olduğu tahmin ediliyor. Tabi ki vatandaşın ekonomisindeki dolarizasyon ve bunun yarattığı duyarlılık da bir başka sebep. Ancak gelinen fiyat seviyeleri, bu seviyelerin sunduğu cazibe, ihtiyaç sahibi kullanıcıları ve orta, uzun vadeli yatırımcıları piyasaya çekmeye devam ediyor.”

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