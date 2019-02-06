Rektör Ulçay annesini kaybetti

BURSA Uludağ Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Yusf Ulcay’ın annesi Nermin Ulcay hayatını kaybetti. Nermin Ulcay'ın cenazesi yarın öğle vakti Ulucami’de kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ulcay'ın annesi Nermin Ulcay yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin üniversite’nin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın annesi Nermin Ulcay, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın Ulucami'de öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Ahmet Paşa Mezarlığına defnedilecektir" ifadelerine yer verildi. Nermin Ulcay'ın, son bir aydır Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tedavi gördüğü bildirildi.

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