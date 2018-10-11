Rektör Şengörür: Uygulamalı eğitim modeli son derece önemli

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,()-KIRKLARELİ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Şengörür, "Uygulamalı eğitim modeli öğrencilere mesleki alanda uygulama becerisi kazandırma hususunda son derece önemli" dedi.

Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Karahıdır Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür'ün başkanlık ettiği toplantıya, Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Bilal Balkan ile Meslek Yüksekokul öğretim üye ve elemanları katıldı. RektörProf. Dr. Bülent Şengörür, 3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli ile öğrencilerin iş deneyimi kazanarak daha tecrübeli olacaklarına vurgu yaptı. Uygulamalı Eğitim Modeli'nin öğrencilere mesleki alanda uygulama becerisi kazandırma hususunda son derece önemli olduğunu kaydeden Şengörür, bu sayede öğrencilerin iş dünyasına daha fazla yakınlaştıklarını ifade etti. Şengörür, "Uygulamalı Eğitim Modeli sayesinde Meslek Yüksekokulları daha cazibeli hale gelecek. Çünkü bu model, işyeri sahibine tecrübeli elemanını yetiştirme imkanı sunuyor. Öğrencilerimizin de bu doğrultuda okudukları bölüm ile ilgili bilgi ve becerileri artacak. İş dünyası ile üniversiteler birlikte çalıştıklarında öğrencilerin hayata bir adım önde başlayacağından şüphemiz yok" dedi.

Rektör Şengörür, toplantının ardından görevde yükselen öğretim elemanlarına cübbelerini giydirerek teşekkür belgesi takdim etti.