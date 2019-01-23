Rektör Sabuncuoğlu'ndan lise öğrencilerine seminer

KAYSERİ Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) üniversite sınavına hazırlanmak için kamp yapan lise öğrencilerine Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu tarafından seminer verildi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen seminere, Sami Yangın Anadolu Lisesi ile Ahmet Eren Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 200 öğrenci katıldı. Seminde, Rektör Sabuncuoğlu üniversite ve meslek seçimi hakkında bilgiler verdi. Dünyadaki değişimin ve bununla birlikte teknolojideki gelişmelerin eğitim ve iş dünyasına yansıdığını vurgulayan Sabuncuoğlu, dünyadaki en değerli 20 şirketin 14'ünün teknoloji şirketi olduğunu dile getirdi. Özellikle Tayvan ve Singapur gibi Doğu Asya ülkelerinin, ürettikleri yüksek teknolojiyle yükselişe geçtiklerini ifade eden Sabuncuoğlu, artık akıllı sistemlerin gündemde olduğunu ve akıllı sistemlerin gelişmesiyle birlikte gelecekte birçok mesleğin yok olacağını yerine yeni mesleklerin ortaya çıkacağını söyledi. Rektör Sabuncuoğlu, öğrencilere bu değişime ayak uydurmalarını ifade ederek kariyer planlamalarını da ona göre şekillendirmeleri gibi tavsiyelerde bulundu.

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