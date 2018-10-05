Rektör Prof. Dr. Şengörür: Kentimiz ile Üniversitemiz arasındaki işbirliğini daha da geliştirme noktasında çok önemli adım attık

KIRKLARELİ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, "Kentimiz ile Üniversitemiz arasındaki işbirliği daha da geliştirme noktasında çok önemli adım attık" dedi.

Rektörlük binasındaki toplantıya Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür’ün yanı sıra Hukuk Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Burçin Aydoğdu ile öğretim üye ve elemanları katıldı. Hukuk Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Neziha Musaoğlu fakültenin mevcut durumuyla ilgili bilgi verirken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sıralamasına göre Üniversitenin Hukuk Fakültesini 23 bin ile 28 bin arasında yer alan öğrencilerin tercih ettiğini ve 103 kontenjanın tamamının dolmuş olduğunu söyledi. Prof. Dr. Musaoğlu, "Heyecanlıyız. Hukuk Fakültemizi kurduk, akademik kadromuzu oluşturduk ve bir yıl sonrasında derse başladık. Fakültemizin Kamu Hukuku ile Özel Hukuk bölümlerinde, 1 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor, 1 araştırma görevlisi doktor, 20 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 29 öğretim elemanı görev yapıyor. Araştırma görevlilerimizin 15’i görevlendirme ile Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisansüstü eğitimlerine devam ediyor. Yüzde 100 doluluk oranıyla derse başladık. Güzel bir sinerji yakaladık ve bu sinerjiyle ilerleyen yıllarda birbirimize daha da kenetlenerek çok daha güzel başarılara imza atacağız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ise Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin eğitim öğretime başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fakültenin kuruluş süreci, eğitim kadrosunun tamamlanması ve öğrenci alımı konularında yürüttükleri özverili çalışmaları anlattı.

Hukuk Fakültesi’nin Kırklareli Üniversitesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şengörür şunları kaydetti: "Kırklareli haklının ve paydaşlarımızın Hukuk Fakültesi’nin kurulması ve Fakülteye öğrenci alınması noktasında beklentileri vardı. Bu beklentiyi gerçekleştirmiş olduk. Böylece kentimiz ile Üniversitemiz arasındaki işbirliğini daha da geliştirme noktasında çok önemli bir adım atmış olduk. Bu bağlamda Kırklareli Valisi Sayın Osman Bilgin ve Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Gökhan Kapağan Hukuk Fakültemize öğrenci alınmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler"

Açılış konuşmalarından sonra görevde yükselen ve göreve atanan öğretim elemanlarına plaket takdim edildi. Akademik Kurul Toplantısı, öğretim üye ve elemanlarının görüş, öneri ve katkılarının alınması ile sona erdi.