 Rektör Özdemir, basın mensuplarını ağırladı

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) ()– BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla basın mensuplarını ağırladı.

‘10-Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle Bandırma Onyedi Eylül üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir Bandırma, Manyas, Gönen ve Erdekli basın mensuplarını Rektörlük binasında öğle yemeğinde ağırlayıp günlerini kutladı. Yemeğe bölgede görev yapan 40’a yakın gazeteci katılırken, Rektör Özdemir, yemek sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Üniversitenin üç yıllık bir geçmişi olmasına rağmen Türkiye’deki üniversiteler arasında iyi bir konumda olduğunu, önümüzdeki eğitim yılında 7 fakülte ve 7 meslek yüksek okulunun eğitim vereceğini belirten Özdemir, Tıp Fakültesi’nin açılması konusunda da çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

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