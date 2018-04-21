Rektör Köse öğrencilerle görüşecek

İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörlüğü görevine yeni atanan Prof. Dr. Saffet Köse, görüşme talebinde bulunan öğrencileri, her hafta cuma günü makamında ağırlayacak.

Uygulama kapsamında her çarşamba günü mesai bitimine kadar Rektörlük Binası Güvenlik Birimi'ne görüşme talebi ile ilgili kayıt yaptıran tüm öğrencilerin başvuruları incelenecek. Öğrencilerin belirttiği içeriklere uygun olarak zaman dilimleri oluşturularak öğrencilere randevu bilgisi verilecek.

Rektörlük kapısının öğrencilere her zaman açık olacağını kaydeden Prof.Dr. Köse, yönetim olarak önceliğin üniversitede huzurun sağlanması diyerek göreve başladığını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Köse, "Şeffaf, adil, yenilikçi, katılımcı bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımıza başladık. Öğrencilerimizle görüşmelerimizi rutin haline getireceğiz. Böylece öğrenci ile yönetim arasındaki paravanı da kaldırmış olacağız. Bir taraftan fiziki kapasiteyi artırarak iyileştirirken, diğer taraftan öğrenci odaklı çalışmalarımızı da başlatmış olacağız" dedi.

Öğrencisiyle, akademik kadrosuyla, çalışanıyla, şehriyle bütünleşen bir üniversite oluşturmak için çalışacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Köse, "İKÇÜ ailesinden gelen her fikre öneriye daima açık olacağız. Öğrenci dostu, toplumun tüm kesimleriyle ve kurumlarıyla barışık, dinamik ve üretken bir İKÇÜ olmasını hedefliyorum. Bu hedefi başarılı kılacak en büyük pay hiç kuşkusuz İKÇÜ öğrencilerinin olacaktır. Onların huzuru demek bizim huzurlu olmamız demektir. Onların sorunları ise bizim sorunlarımızdır. Öğrencilerimizden tek beklentimiz ise ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak bilimsel araştırmalar yapmaları, projeler üretmeleri, topluma katkı sağlayan gençler olmalarıdır. Bunun için hep birlikte çalışmaya varız. Kapımız sadece İKÇÜ mensuplarına değil, ilçemize, tüm STK'larımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza her zaman açık" diye konuştu.

İZMİR, ()

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