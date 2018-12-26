Rektör Kızılay gençlerle 'Minder Sohbeti'nde buluştu 

GENÇLİK ve Eğitim Derneği'nin geleneksel 'Minder Sohbetleri' programına katılan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay gençlerle sohbet etti.

Kenteki bir AVM'de gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AVM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, "Geleneksel hale getirdiğimiz minder sohbetlerimizin temel amacı birçok alanda kariyer ve tecrübe sahibi insanları gençlerle buluşturarak onlara tecrübe ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda çok sayıda etkinlik yaptık ve birbirinden kıymetli çok sayıda konuk ağırladık. Bugün ise hem başarılı bir hekim hem de önemli bir kurumun yöneticisi olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı davet ettik. Bizi kırmayıp davetimize icabet ettiği için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik ve Eğitim Derneğinin davetlisi olarak gençlerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Sosyal, sanatsal ve kültürel anlamda Üniversiteden sonra belki de en çok etkinliğin yapıldığı AVM'de sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Gençler bizim işimiz. Üniversitede zaten gençlerle birlikteyiz ve onlar bizim geleceğimizdir. Bugün bizlerin yöneticisi olduğu kurumlarda, ticaret erbaplarının bulunduğu yerlerde ve daha değişik alanlarda yarın sizler olacaksınız. Dolayısıyla yarına en iyi hazırlanan, zamanın ileri teknolojisini kullanabilen donanımlı birer birey olarak kendinizi yetiştirmeniz gerekmektedir. Dinamizminizi bilgi ve sahadan elde ettiğiniz tecrübe ile güçlendirmeniz lazım. Bende bugün burada deneyim ve tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım" şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezindeki gelişmeler, sağlık, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanda yapılan ve desteklenen etkinlikler ile ilgili bilgiler paylaşan Rektör Prof. Dr. Kızılay, kendisini dinleyen gençlerden gelen soruları da yanıtladı. Programın sonunda Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz tarafından Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a plaket takdim edildi ve toplu fotoğraf çekildi.

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