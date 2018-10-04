Rektör Karakaya “Üniversitemiz sağlık turizminin öncüsü olacak”

Salih GÜNER, KIRŞEHİR ()-Kırşehir Valiliği tarafından düzenli aralıklarla kurum ve kuruluşların çalışmaları hakkında bilgilendirilmelerin yapıldığı İl Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı dördüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında 2 Ekim 2018 tarihinde yapılan toplantıda Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizde yaşanan değişimleri ve gelişmeleri anlattı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin eğitimi, kalitesi, projeleri ve gelişmişliği ile adından söz ettiren bir üniversite olması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Rektör Karakaya, üniversitenin hem akademik hem de fiziki anlamda çok önemli gelişmeler yaşadığını sözlerine ekledi.

Ahi Evran Üniversitesinin fiziki gelişimini anlatarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin yeni binalarda ve modern dersliklerde eğitim hayatlarına devam ettiklerini söyledi.

Kalitesi ve eğitimi ile adından söz ettiren ve köklü bir geçmişe sahip olan Eğitim Fakültesinin tamamlanan yeni binasında 2018-2019 eğitim-öğretim dönemine başladığını ifade eden Rektör Karakaya, taşınma işlemlerinin ardından geleceğin öğretmenleri olan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin modern dersliklerde eğitimlerinin en iyi şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.