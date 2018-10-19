Rektör Karademir’den Başkan Ertürk’e ziyaret

ANKARA, () - BURSA Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’den, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Gazi ve Başkent üniversitelerinin meslek yüksekokullarının bulunduğu Kahramankazan’daki yükseköğretime ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ertürk, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Karademir’e teşekkür ederek, “Rektör hocamıza ziyaretleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi. Rektör Karademir ise, gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkan Ertürk’e teşekkür etti.

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