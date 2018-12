Rektör Çomaklı, Down Sendromlu çocuğu doğum gününde yalnız bırakmadı

ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Engelliler Araştırma Enstitüsü 2014-2015 grubundaki Down Sendromlu akranlarıyla eğitim alan Siraç Atik'in doğum günü kutlamasına katılarak bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmadı.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, gayet samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette diğer öğrencilerle de yakından ilgilenmeyi ihmal etmedi. Böylesine anlamlı bir günde öğrencilerini yalnız bırakmayarak onların sevinçlerine ortak olan Prof. Dr. Çomaklı, daha sonra ise günün anısına hazırlanan pastayı öğrencilerle birlikte keserek kendi elleriyle ikramda bulundu. Rektör Çomaklı, kutlamanın ardından ise velilerle görüş alışverişinde bulunarak taleplerini dinledi.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi'nin özel eğitim alanındaki hassasiyetiyle her zaman adından başarıyla ve gururla söz ettirdiğini belirtti. Çamaklı şöyle devam etti:

"Engelliler Araştırma Enstitümüzün, Türkiye'de alanında ilk ve tek olması da bu hassasiyetimizin bir gösteresidir. Enstitümüz, öğrencilerimizin bu alandaki öğrenim gereksinimlerini karşılayabilmek adına bünyesindeki nitelikli ve yetişmiş uzman kadrosuyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Enstitümüz bu kapsamda da pek çok bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapmakla kalmayarak 0-8 yaş grubundaki gelişimsel yetersizlik ve gerilik gibi problemlerle yaşamlarını sürdürmekte olan çocuklarımıza eğitim olanağı da sunmaktadır. Biz sadece Enstitümüz bünyesinde eğitim gören öğrencilerimizi önemsemiyoruz. Aynı zamanda büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan öğrencilerimizin ailelerine yönelik hizmetlerimizi de sunma gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda ailelerimize yönelik olarak sürdürdüğümüz çalışmaların başında da danışmanlık ve rehberlik hizmetimiz geliyor. Dileyen ve ihtiyacı olan tüm ailelerimizin böylesine önemli ve verimli bir hizmetten yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Bizler her zaman öğrencilerimiz ve aileleri için daha iyisini nasıl yapabileceğimizin arayışı içerisinde olduk ve bundan sonra da aynı kararlılık ve hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğimizden de şüpheniz olmasın."

