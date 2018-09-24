Rektör Çamsarı, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi

MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, 2018-2019 akademik yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Öğrencilerin burada alacakları eğitimin kaliteli olmasının ülkemizin güçlü yarınları için ne kadar büyük önem taşıdığının farkındayız. Akademik ve idari personelimizle bu anlamda var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni akademik yıl nedeni ile yayınladığı mesajında, Mersin Üniversitesi'nin 1992 yılından bu yana sürekli geliştiğini belirten Çamsarı, "Bizler de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren daha da ileri seviyeye götürmeye, bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, milli ve manevi duyarlılığa sahip bir üniversite haline getirmeye çalıştık. Bir yandan üniversitemize yeni fakülte ve bölümler ekleyip akademik kadromuzu güçlendirmeye, diğer yandan fiziki koşulları iyileştirmeye gayret ettik. Eğitim Fakültesi ve merkezi derslikler gibi çok sayıda yeni binayı hizmete açtık, pek çok projenin de temelini attık. Üniversitemizi Ar-Ge çalışmaları ve bilimsel projelerde ülkemizin öncü kurumlarından biri haline getirdik. Bunları yaparken 50 bini aşkın öğrencimizin sosyal ve kültürel yönden gelişmesine imkan verecek faaliyetleri de unutmadık" dedi.

15 fakülte, 8 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 31 araştırma ve uygulama merkeziyle Çiftlikköy Kampüsü başta olmak üzere 5 farklı yerleşkede öğrencilere daha iyi bir gelecek sağlayabilmenin heyecanını taşıdıklarını dile getiren Çamsarı, şunları kaydetti:

"Kampüs içerisinde kız-erkek öğrenci yurdu, yemekhane, kütüphane gibi hizmetlerin yanı sıra, Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Diş Hekimliği Hastanemiz, öğrencilerimizin sağlık anlamındaki sorunlarının çözümü için çalışacak. Açık ve kapalı spor tesislerimiz, ders dışındaki zamanı verimli kullanmaları ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri için öğrencilerimizi bekliyor olacak. Öğrencilerin burada alacakları eğitimin kaliteli olmasının ülkemizin güçlü yarınları için ne kadar büyük önem taşıdığının farkındayız. Akademik ve idari personelimizle bu anlamda var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz."



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