Rektör Çalış, Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle buluştu

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından her ayın ilk haftasında düzenlenen ve öğrencilerin sorunlarını fakülte yönetimine ilettikleri ‘Dekan-Öğrenci Buluşması, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Eczacılık Fakültesi Kırmızı Salonda gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin’in yanı sıra, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Murat Yenisu, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü (BAP) Prof. Dr. Adem Kalınlı ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, her ay düzenlenen toplantılar ile öğrencilerin sorun, istek ve taleplerini dinleyerek, çözüm yolları aradıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, bir taraftan üniversiteyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparken, bir yandan da öğrenci odaklı çalışmalara önem vereceklerini belirtti. Rektör Çalış, “Öğrencilerin üniversitemizde en kaliteli eğitimi almaları ve en donanımlı bir şekilde mezun olmaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

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