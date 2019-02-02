Rektör Budak'tan cami inşaatına ziyaret

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan ve İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan ile birlikte temelleri 2017 yılında atılan, hayırsever işadamı Bilal Saygılı tarafından yaptırılan cami ve külliyedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, merkez yerleşkenin kuzey sınırında yapımı devam eden Bilal Saygılı, Cami ve Külliyesi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan ve İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'la çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Budak, çalışanlarla sohbet etti. İnşaatın hızla sürdüğünü söyleyen Rektör Budak, "Öğrencilerimizden ve vatandaşlarımızdan yoğun bir talep vardı. 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisiyle bugünün teknolojisi birleştirilerek yapılan caminin inşaatının tamamlanması için yoğun bir çaba içinde olan hayırseverimize ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 30 milyon TL'ye mal olacak eserin ramazan ayına denk gelen Mayıs 2019'da hizmete açılmasını hedeflediklerini belirten Bilal Saygılı da, "Külliye şeklinde olacak camimizde vakıf odası, aşevi, sergi salonu ve konferans salonu bulunacak. Aşevimizde 200 üniversite öğrencisine her gün iki öğün yemek vermeyi planlıyoruz. Ayrıca, bölgenin en güzel, en nitelikli konferans salonlarından biri de yapılıyor. 400 kişi kapasiteli bu merkezimizde mini bir sinema salonu ve modern bir ses sistemi olacak. Her türlü sunum ve film gösterisi rahatlıkla yapılabilecek. İnşallah açıldığında burayı ülkemizden ve yurtdışından bilim adamları, yazarlar ve sanatçılarla tam bir ilim, irfan yuvası haline getireceğiz" diye konuştu.

MİMAR SİNAN'IN İZLERİNİ TAŞIYOR

Cami, İzmir'in Mimar Sinan tarzındaki ilk camisi olacak. Yurtiçi ve yurt dışında birçok önemli esere imza atan mimar Necip Dinç tarafından projelendirilen caminin inşaatında, Horasan harcı kullanılırken kalem işi Afyon'dan getirilen özel kök boyalarla yapılıyor. Osmanlı'nın en muhteşem dönemi olan 16. Yüzyıl'da kullanılan altın varağın ayarına kadar birebir tutturulmaya çalışılan cami, 5 bin 350 metrekare arsa alanına, 4 bin metrekare kapalı alana, bin 535 metrekare oturma alanına, 28 metre kubbe yüksekliğine ve 50 metrelik minare yüksekliğine sahip. Ana kubbe, dört yarım kubbe, köşe kubbeler, beş kubbeli revaklar ve iki minare olarak tasarlanan abidevi cami, içinde 3 bin 300 kişinin aynı anda namaz kılabileceği bir kapasiteye sahip. Ayrıca kapasitesi açık alanlarla birlikte 8 bin kişiye ulaşabilecek.

İZMİR, ()

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