Rektör Budak, 23 Nisan'ı tedavi gören çocuklarla kutladı

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar 23 Nisan'ı Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte kutladı. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Prof. Dr. Budak, sonrasında onlarla ve aileleriyle sohbet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören çocukları yalnız bırakmayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Gürgün, Başhekim Prof. Dr. Tuncay Göksel ve akademisyenler, çocuklarla ayrı ayrı ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi ve mutluluklarına ortak oldu.

23 Nisan'ın, çocuklara armağan edilmiş milli bir bayram olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Budak, "Dünyada çocuklarına bayram armağan etmiş bir başka millet yoktur. Çocuklarımızın, gülen yüzleri en değerli hazinemizdir. Gözlerindeki ışık, umutları ve hayalleri bizlere güç vermektedir. Hastanemizde yatan çocuklarımızla birlikte 23 Nisan'ı kutluyoruz. Onlara bir nebze sıkıntılarını unutturmak istiyoruz. Çocuklarımıza bu zorlu süreçlerinde destek olmak bizim görevimizdir. Bir çocuğun bir anlık gülümsemesi her şeye bedeldir" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anaokulu tarafından da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Buradakı kutlamalara da katılan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, miniklerin sevinçlerine ortak oldu. Coşku dolu anların yaşandığı etkinlikte çocuklar, hazırladıkları gösterileri sundu.

İZMİR, ()

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