Rektör Bilgiç'ten, Samsun TSO'ya 'Hayırlı olsun' ziyareti

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde 3’üncü kez Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na (TSO) seçilen Salih Zeki Murzioğlu’na, ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette üniversite-sanayi işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ile birlikte, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na tekrar seçilen Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret ederek, yeni dönem çalışmalarında başarı diledi. Ziyarette, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır, Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuzhan Serinkaya ve Kerem Tüfekçi ile Meclis Başkan Yardımcısı Ergin Yazıcıoğlu da yer aldı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversite- sanayi iş birliği konsepti içinde uyumlu bir şekilde çalışmanın Samsun’a büyük katkı sağladığını söyledi. Üniversite olarak sanayiyle daha fazla işbirliği yapabilmek için yoğun çaba harcadıklarını belirten Prof. Dr. Bilgiç, “Bir şehirde tüccar ve sanayici kazanmalı ki, o kentin sosyo-ekonomik ve kültürel faaliyetleri artsın. Üniversitenin bilimsel çalışmaları, iş dünyasının talepleri ve gereksinimleri ile birleşince, şehrimizin sosyo-ekonomik yapısında muhakkak bir canlanma yaşanacaktır. Üniversite olarak sizinle de uyumlu bir şekilde ortak çalışmalarımız var. Ortağı olduğumuz Teknoparkımız da giderek güçleniyor. İnşallah önümüzdeki süreçte birlikte düşünüp, birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek, süreci birlikte kontrol eden bir yönetişim perspektifiyle çalışmalarımız devam edecek” dedi.

MURZİOĞLU: İŞBİRLİĞİNE HER ZAMAN HAZIRIZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, “Üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğinin şehrimize ve ülkemize çok ciddi katkılar sağlayacağının bilincindeyiz. Bu çerçevede şehrimizin kalkınması için üniversitemizin tecrübesinden daha fazla yararlanmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana oda yönetimi olarak, birçok kez üniversite-sanayi iş birliği projelerine imza atarak, bu projeleri kentimizde hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalardan biri de üniversitemiz kampüsü içerisinde yer alan Teknopark Projesi’dir. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da üniversitemiz ile işbirliği konusunda bizlere düşen ne görev olursa, kent adına yapılacak her projede, her zaman destek için hazırız” diye konuştu.

