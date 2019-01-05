Rektör Acer, sınav çalışan öğrencilere başarılar diledi

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, kütüphanede güz dönemi yarıyıl sonu sınavlarına hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi merkez kütüphanesini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, yetkililerden kütüphaneyle ilgili bilgi aldı. Ardından kütüphane de güz dönemi yarıyıl sonu sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Danışmanı Doç. Dr. Özgür Özay, Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Nergiz ve öğrenci konseyi üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Acer, sınav çalışan öğrencilerle sohbet edip, çay içti.

Acer, ziyaret sonunda sınavlara hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.

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