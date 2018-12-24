Rektör Acer, Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Senato Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan fantom ve pre klinik laboratuvarlarının tamamlandığını söyledi. Bahar döneminde fakülte binasında eğitime devam edilebileceğinin müjdesini de veren Rektör Acer, ziyarette ayrıca büyük kısmı tamamlanmış olan Diş Hekimliği Fakülte binasının inşaatı ile ilgili soruları yanıtladı.

Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili görüş ve önerileri dinleyen Rektör Acer, en yakın zamanda bitirilecek olan inşaatın bilimsel alt yapısının kuvvetli, kaliteli tedavi hizmetlerine uygun olarak planladığını ve inşa edildiğini belirtti.

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