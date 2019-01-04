Reklam panolarını söken şüpheli yakalandı

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde sokaktaki reklam tabelalarını söken Hüseyin S., polis ekiplerince yakalandı.

Akçaalan Mahallesi Sanayi sitesi içerisinde, polis ekipleri, şüphe üzerine 07 YT 085 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada Serik Belediyesi yazılı çöp kovası, çöp varili, bank, mazgal, demir bariyer ve bazı muhtar adaylarına ait reklam tabelası, taksi durağı tabelası buldu. Gözaltına alınan Hüseyin S., hurdacılık yaptığını, kamyonet kasasındaki malzemeleri gece saatlerinde Serik ilçe merkezi ve Belek Mahallesi'nde söktüğünü belirtti. Hüseyin S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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