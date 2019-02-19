Rekabet Kurumu Başkanı Torlak’tan ERÜ Rektörü Çalış’a ziyaret

KAYSERİ, ()- REKABET Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

'2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' kapsamında Kayseri Üniversitesi'nin davetlisi olarak 'Bilim Felsefesinde Kırılmalar ve Bilim Ahlakı' konulu konferans vermek için Kayseri'ye gelen Ömer Torlak, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Mustafa Çalış, Ömer Torlak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti. Torlak da, Çalış'a plaket ve kitap hediye etti.

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