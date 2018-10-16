Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların 1 yıllık bakım giderini üstlendiler

TÜRKİYE Üniversiteli Kadınlar Derneği Yalova Şubesi üyeleri, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan hayvanların 1 yıllık bakım giderini üstlendi.

Dernek üyeleri, merkezi ziyaret ederek hayvanlar hakkında bilgi aldı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da ziyarette yer aldı. Başkan Salman, kadın elinin değdiği yerde başarılı işler olacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Öncelikle Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği Yalova Şubesi üyelerine böyle bir girişimde bulundukları için teşekkür ederim. Sizlerin yapmış olduğu bu davranış birçok kişiye örnek olacaktır. Bu girişim sonrasında birçok hayvanseverin barınağımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Kadınlarımızın elinin değdiği yerde başarısızlık zaten söz konusu olamaz."



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