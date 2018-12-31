Refik Yılmaz'dan duayen oyuncu Eşref Kolçak'a evinde ziyaret

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),() - BURSA'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam ile birlikte Türk sinemasının yaşayan efsane isimlerinden Eşref Kolçak’ı evinde ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette balet olarak başladığı sanat hayatına bir tesadüf sonucu aktör olarak devam ettiğini anlatan Eşref Kolçak, Yeşilçam’ın Türk sinema tarihinin yüz akı olduğunu söyledi. Sinemada 70 yılı geride bıraktığını ifade eden Kolçak, Türkiye’de sinemanın sevilmesinin kendi jenerasyonunun usta aktör ve aktrisleri ile Yeşilçam’ın başarılı yapımlarıyla olduğunun altını çizerek, sanat hayatı boyunca 180 üzerinde filmde rol aldığını kaydetti.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, Yeşilçam’ın usta ismi Kolçak’tan, kalafat mevkinde yapımı devam eden Amfi Tiyatro’da nostaljik sinema günleri yapacaklarının sözünü aldıklarını belirterek, “Güzel ülkemize, gençliğimize, tarihimize, geleneklerimize sanatıyla yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyor, kendilerine uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz” diye konuştu.

Sürpriz ziyaret sonunda Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Eşref Kolçak’a fincan takımının yanı sıra eşinin ve kendisinin yer aldığı bir tablo hediye etti.

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