Refik Ertem son yolculuğuna uğurlandı 

Cevdet ŞEN/BERGAMA, (İzmir), ()- ALİAĞA'ya bağlı Yenişakran beldesinin kurucu Belediye Başkanlığı'nı yapan Refik Ertem, kalp yetersizliğinden yaşamının yitirdi. Ertem, bugün sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp yetersizliği olan ve bir süredir tedavi gören Refik Ertem, dün akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Ertem, bugün öğlen Merkez camisinde kılanan cenaze namazının ardından Kırkpınar Mezarlığı'na defnedildi. Ertem'in cenazesine Yenişakran Belediyesi Başkanı İbrahim Etem Yorulmaz, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Öztürk, Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka, Aliağa ilçesinin siyasi parti temsilcileri, Yenişakran ve civar köy Muhtarları katıldı.

FOTOĞRAFLI