Referandumda yeşil alan çıkan arazi için ticari alan değişikliği tepki topladı

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin Tariş'ten aldığı ve yaptığı referandum sonrası ise halkın talebi üzerine yeşil alan olacağını açıkladığı arazi için yaptığı imar değişikliği dikkat çekti. Turizm imarlı olan arazinin imar planının yeşil alan olarak değiştirilmesi beklenirken, ticari alan olarak değiştirilmek istenmesine tepki gösterildi.

Kuşadası ilçesinde 1994 yılından bu yana pek çok kez satışa çıkartılan ve birçok tartışmaya konu olan 9 bin 958 dönümlük arazi, bir kez daha tartışma yarattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, araziyi 2016 yılında Tariş'ten 24 milyon 200 bin liraya satın aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, arazinin ne şekilde değerlendirileceğine referandumla karar vereceklerini açıkladı. Referandum sandığında ilk oyu yeşil alan yönünde kullanan Çerçioğlu, "O sandıktan ne çıkarsa, onu yapacağıma şimdiden söz veriyorum. Burada bina, çok katlı apartman olmayacak, sizin istediğiniz olacak. Artık herkes sandığa alışsın. Herkes saygı duysun. Ben biliyorum o sandıktan yeşil alan çıkacak. Gençlerimizin spor yapacağı, çok düşük rakamlara çay ve kahvesini içebileceği mekanlar çıkacak" açıklamasını yaptı. Referandum sonrasında da defalarca arazinin halkın isteği doğrultusunda yeşil alan olacağını açıklayan Başkan Çerçioğlu'nun, kendisini çeşitli nedenlerle ziyaret eden Mimarlar Odası başta olmak üzere tüm sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasilere, arazinin yeşil alan olacağını söylediği öğrenildi.

DEĞİŞİKLİK ASKIYA ÇIKINCA ÖĞRENİLDİ

Kent imar planında 1. derece turizm imarlı olarak belirtilen arazinin, yeşil alan olarak değiştirilmesi beklenirken, ticari alan olarak değiştirilmek istenmesi ilçede yankı uyandırdı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin, 21 Haziran'da askıya çıkardığı imar değişikliği duyurusunda arazinin 1. derece turizm imarından, ticaret alanına dönüştürüldüğü belirtildi. Plan notlarının 13. maddesinde 'Bu alanda sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet binası, restoran, kafe, ticari birimler, teknik alt yapı ve otopark kullanımları yer alacaktır. Emsal 1.00, yükseklik en çok 21.50 metre (5 kat) olacaktır" denildi.

"SAMİMİYETSİZLİĞİ GÖSTERİR"

Kuşadası Tariş Dayanışması, Mimarlar Odası Temsilciliği, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, imar planına itiraz için kolları sıvadı. Mimarlar Odası Temsilcisi Ümit Acar, Çerçioğlu'nu samimiyetsizlikle suçlayarak, "Geçtiğimiz yıl ve aylarda Özlem Hanımla her görüşmemizde Tariş arazisi ile ilgili sivil toplum örgütleri ve halkın görüşleri doğrultusunda hareket edeceğini ifade etti. Hatta kendi fikirlerinin alta otopark üstte mevcut binaların restorasyonu ve kalan alanın yeşil alan olması doğrultusundaydı. Mimarlar Odası olarak biz de yakın görüşte olduğumuzu, doğru işlemin Tariş arazisi ile futbol sahasının, sahil bütününün de düşünülüp planlanması gerektiğini belirtip, sahildeki trafik yoğunluğunu azaltacak önerilerde bulunmuştuk. Bu görüşmeler ve görüşler ışığında böyle bir yoğun imarın çıkması samimiyetsizliği gösterir. Samimi olsaydı, Kuşadası'nı kamu yararını düşünseydi emsal 0.10, yükseklik iki kat olmalıydı. Sahil bütününde tek yeşil alan Kasım Yaman Parkı kalmıştır. Tariş arazisini belediyenin alması, kamuya ait olduğu anlamındadır. Yıllarca rant uygulamalarıyla bozulan kentimize bir darbe de yerel yönetimden gelmiştir. Yıllarca kentimize yapılan uygulamalarda yasa ve yetkilerimiz çerçevesinde elimizden geleni yaptık. Fakat merkezi iktidarın da tanımadığı odamızın gücü yetersiz. Az kalan bu ve benzeri değerlerimize tüm kurum kuruluş ve kent yaşayanları olarak sahip çıkmalıyız" dedi.

Acar, değişikliğe itiraz edeceklerini ve yargıya başvuracaklarını ifade edip, tüm kurum ve kuruluş hatta bireylerin itiraz hakkını kullanmasını istedi.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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