Referandum öncesi tanıtım toplantısı

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR Bucak Belediyesi tarafından yarın referandumu yapılacak proje, üniversite öğrencilerine tanıtıldı.

Bucak'ta hayata geçirilmesi düşünülen Kent Meydanı ve Çevresi Yayalaştırma Kentsel Tasarım Projesi'ne ilişkin halk oylaması öncesi proje tanıtım toplantısı yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu'ndaki (MYO) toplantıya üniversite öğrencileri katıldı. Bucak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Şeref Can, projeyi anlatırken, detayları hakkında bilgi verdi.

Yarın yapılacak referandumda 3 sandıkta oy kullanılabilecek.

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