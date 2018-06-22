Recep Konuk: "Milletimiz Reis'in arkasında duracak, Türkiye için en güçlü devir başlayacak'

KONYA,()- AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "Türkiye askeri gücünü ve kapasitesini arttırmak için savunma sanayini güçlendiriyor. Kendini bağlayan bağımlılıklardan kurtuluyor. Askeri gücünü ambargo şantajlarından kurtarıyor." dedi.

Ak Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ramazan ayı da dahil olmak üzere her günü yoğun seçim çalışmaları ile geçiren Konuk, Beyşehir ve Seydişehir'de halka hitap etti. Recep Konuk, niçin Ak Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmesi gerektiğini anlattı.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nde vatandaşlara seslenen Konuk, "Beyşehir’e hizmetler sürsün, Beyşehir kalkınsın, Konya kalkınsın, Beyşehir üretimin, turizmin ve ticaretin merkezi olsun diye Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi desteklemeye devam ediyoruz. Anlatıyorlar, Türkiye'nin borcunun arttığını ifade ediyorlar ama düzgün hesap yapmıyorlar. Türkiye'nin gelirlerinin de arttığını ve gelirlerine göre borcun eskiye göre çok daha düşük kaldığını anlatmıyorlar. Türkiye, dünyada gayri safi milli gelire göre en düşük borcu olan ülkelerden biridir. Ülkemizde borcun, milli gelire oranı yüzde 30'un altında. Avrupa ülkelerinin borcunun milli gelire oranı ise Türkiye'nin 3 katı, bütçe açıkları da Türkiye'nin 3 katıdır. Evet borcumuz artmış ama dünyanın en fazla büyüyen ülkelerinden birisi olmuşuz, gelişmişiz, zenginleşmişiz, ihracatımız artmış. Şundan emin olun. Türkiye büyümeye devam edecek, Anadolu büyümeye devam edecek, Anadolu'yu başkalarına muhtaç etmeyeceğiz.” dedi.

KAOS TUZAĞINA ASLA DÜŞMEYECEĞİZ

15 Temmuz darbe girişimini püskürten Türkiye'nin 24 Haziran ile birlikte bambaşka bir sürece gireceğini belirten Konuk, bu süreçte seçilecek milletvekillerinin ve Cumhurbaşkanın Türkiye’nin istikbali açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Konuk, "Daha parlak bir istikbal ve ülkemizin istiklalinin muhafazası için millet olarak sıkı sıkıya sarılmamız ve elimizden kayıp gitmesine asla müsaade etmememiz gereken önceliklerimiz var. Biz huzurumuzdan, kardeşliğimizden, birliğimizden ve güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Huzur bir ülke için oksijen gibidir. O yoksa ülke nefes alamaz, yaşayamaz. Huzur yoksa malın da yoktur, mülkün de yoktur, işin de yoktur, itibarın da yoktur, evin de yoktur barkın da. En yakın örnek Suriye’dir, Irak’tır, Libya’dır. Çok değil 5-10 sene önce evi barkı olanlar bugün mülteci. İşi gücü olanlar bugün işsiz. Konusu komşusu olanlar bugün dünyanın dört bir yanında yersiz yurtsuz, eşsiz dostsuz. Yatlar da katlar da sahipsiz, sahipleri de yatsız katsız. Biz asla ve asla ülkemizin sürüklenmek istendiği kaos tuzağına düşmeyeceğiz. Düşmemek için de birliğimizin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize zeval getirtmeyeceğiz. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız."diye konuştu.

Daha sonra Seydişehir'e geçen Recep Konuk, "Bir ülkenin gücünün seviyesini üç alandaki gücünün seviyesi belirler. Askeri, siyasi ve ekonomik güç. Yani dünyadaki sözünüzün ağırlığı bu üç alandaki gücünüzle orantılıdır. Bu üçünde de güçlüyseniz başkalarının ajandasına mahkûm olmaz kendi ajandanızı uygularsınız. Söz dinleyen değil sözü dinlenen ülkeler sınıfında olursunuz. Türkiye 16 yıldır bu üç alanda gücünü tahkim etmek için seferber olmuş vaziyette. Kim ne der diye bakmadan, engelleri ve engellemeleri aşa aşa hedefine ilerliyor. Rahatsız olanları rahatsız ede ede bu üç alanda da gücüne güç katıyor. Ne yapıyor Türkiye? Askeri gücünü ve kapasitesini arttırmak için savunma sanayini güçlendiriyor. Kendini bağlayan bağımlılıklardan kurtuluyor. Askeri gücünü ambargo şantajlarından kurtarıyor. Altay Tankı, Milgem, Atak projeleri ve yerli hava savunma sistemi yatırımları sayısal gücümüzü gerçek askeri güç haline getirmek için yapılıyor. Bu yatırımlarla sayısal gücümüzü gerçek askeri gücümüz haline getiriyoruz. Askeri gücün operasyon zamanlamasını başka başkentlerden alınacak izin tarihi ile değil ihtiyaç anını kendimizin belirlemesi için yapılıyor. Yerli üretimi önceleyen ekonomi hamlesi daha güçlü bir Türkiye için yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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