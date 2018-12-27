Raylı sistemde deneme sürüşleri şubatta

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 3. etap raylı sistemde deneme sürüşlerinin şubat ayında başlayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Memur-Sen Konfederasyonu Antalya Şubesi'ni ziyaret etti. Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, yönetim kurulu ve üyeleriyle bir araya gelen Türel, sorularını yanıtladı. Göreve geldiklerinde, geçmiş dönemden kalan personele 7 milyonluk borcu sıfırladıklarını belirten Türel, “Üzerine de günü gününde alacaklarını ve primlerini ödeyebilen bir noktaya geldik. Biz kaybedince Antalya kaybediyor" dedi.

BİZ OLMADAN OLMUYOR

Halkın desteği ile Antalya'da tarihi hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Türel, şunları söyledi: “Şimdi Antalya'ya metro yapacağız diyorum. İlk dönemimde 11 kavşak yaptık bizden sonra 1 tane kavşak yapamadılar. 11 km raylı sistem yaptık 1 santim ekleyemediler. Yeniden göreve geldik bu dönem 11 kavşağa 27 kavşak ekledik, 11 km raylı sistemi 55 km'ye çıkardık" dedi.

BOĞAÇAYI'NDA TAŞKIN BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Boğaçayı Projesi'nde rekor yağışa rağmen hiçbir taşkın yaşanmadığına dikkati çeken Başkan Türel, "Antalya iki hafta önce metrekareye 483 kilogram ile yüz yılın en çok yağışını aldı. Taşkın olsa da çeksek diye telefonları ile gece Boğaçayı'na gelenler sükutu hayale uğradı. Biz taşkını önlemek için Boğaçayı'nı setteler halinde yaptık. Biz orayı yapmasaydık Arapsuyu'nu su basardı sel alırdı. Boğaçayı'nda bir tane ticari ünite yok. Biz hep iyi şeyler, güzellikler olsun memlekette istiyoruz" diye konuştu.

ŞUBAT'TA DENEME SÜRÜŞÜ BAŞLAYACAK

3. Etap Raylı Sistem Projesinin Varsak-Otogar etabı ile ilgili de bilgi veren Menderes Türel, 3 Ocak'ta bütün rayların biteceğini belirterek, şunları aktardı:

"Otogara kadar olan bölümü bitiriyoruz. 15 Ocak'ta bütün katenerleri yani direkleri dikmiş oluruz. Ondan sonra telleri geriyoruz. Şubatta, deneme sürüşleri başlayacak. Varsak'tan otogara kadar. Ondan sonra Üniversite istikametine devam edecek. Varsak-Otogar arasındaki 16 km'lik hattı 3.5-4 ay da bitiriyoruz. 18 km'lik ikinci aşama raylı sistemi 5.5 ayda bitirmiştik. Güzergah üzerindeki koruma panellerini de bir hafta içinde kaldırıp eski haline döndüreceğiz."

Meltem bölgesine de Millet Bahçesi yapılacağına değinen Türel, "Millet Bahçesi Meltem deki evlerin bahçesi haline gelecek" dedi.

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