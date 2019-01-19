Raylı sistem vagonları raylara indirildi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Varsak-Otogar arasındaki 11 kilometrelik 3. Etap Hafif Raylı Sistem çalışmalarında sona gelindi. Yolcu taşıyacak 4 araç raylara indirilirken, deneme sürüşlerine bu ay içerisinde başlanması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 700 milyon lira proje bedelli 3. Etap Hafif Raylı Sistemin Varsak-Otogar arasındaki 11 kilometrelik bölümünde ray döşeme çalışmaları tamamlandı. Projede Varsak depolama alanından Otogar Kavşağı istikametine doğru katener direk imalatında da sona gelindi. 3. Etap Raylı Sistem Projesinde deneme sürüşü hazırlıkları başlarken 4 tramvay raylara indirildi. Deneme sürüşlerine bu ay içerisinde başlanacak.

VARSAK-ZERDALİLİK ARASI KONFORLU ULAŞIM

Kepez Varsak'tan başlayıp, Meltem'de Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nostaljik tramvay hattı ile birleşecek olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon bulunacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla Süleyman Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze'ye kadar devam edecek ve burada eski nostalji tramvayıyla birleşecek. Proje kapsamında Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı hattı da sil baştan yenilenecek ve gidiş-geliş olarak düzenlenmiş olacak.

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