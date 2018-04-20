Raylı Sistem için imzalar atıldı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen Varsak- Zerdalilik arasındaki 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nin yapım sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Başkan Menderes Türel, Varsak-Otogar arasındaki ilk bölümün aralık ayı sonuna kadar hizmete gireceğini söyledi.

Kepez Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem Projesi yapım sözleşmesi imzalandı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Genel Sekreter Birol Ekici, Başdanışman Av. Caner Şahinkara, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Hülya Atalay, MAKYOL İnşaat Başkanı Adnan Çebi, MAKYOL İnşaat Proje Grup Koordinatörü Barış Gazioğlu, Yüksel Proje A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Harun Tulu Tunçay ile Boğaziçi Proje Mühendislik Başkanı Hacı Karakuş, belediye bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

'BİZİ HAYALPERESTLİKLE İTHAM ETTİLER'

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın hak ettiği hizmetlere yeni bir halka eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 2004 yılında göreve geldikten sonra çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla birçok büyük projeyi tek tek hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Türel, "O zamanlar biz bu projelerimizden bahsederken siyasi rakiplerimiz algılamakta dahi yetersiz kalıyorlar, iş yapamayacakları, hizmet üretemeyecekleri için bizi hayalperestlikle itham ediyorlardı. Ama biz icraat ekibi olduğumuzu daha ilk günlerimizden itibaren ortaya koyduk ve hemen kolları sıvayarak gece gündüz demeden çalıştık, ürettik ve hizmete sunduk" dedi.

'ÖNEMLİ EKSİKLERİ GİDERDİK'

“Antalya'mızın tabiri caiz ise altı boştuö diyen Başkan Türel, kanalizasyon, arıtma tesisleri, su, yağmur suyu drenajları, alt ve üst geçitler, yaya üst geçitleri, yayalaştırılan alanlar, parklar, çocuk bahçeleri, spor tesis ve alanları, gençlik merkezleri gibi hizmetlerle önemli eksiklerin giderildiğini söyledi. Türel, tüm bu hizmetlerin yanında raylı sistemin 3. etabının yapım aşamasına gelindiğini de söyledi.

REKOR SÜRELERDE BİTİRDİK

5 yıllık bir aranın ardından 2014 seçimlerinden sonra yeniden Antalya'ya hizmet etmeye başladığını söyleyen Başkan Türel, “Kısa zamanda 2.Aşama Raylı Sistem projemizi hazırladık ve Bakanlığımızla ortak çalışma yürütüp dünya rekoru denilecek zamanda bitirdik ve hizmete sunduk. 30-35 bin yolcu taşıyordu. Bugün 80 binleri görmeye başladık" diye konuştu.

3'üncü raylı sistem için 5 Kasım 2017'de 23 mahallenin katılımıyla yapılan halk oylamasında yüzde 98 evet oyu kullanıldığını belirten Türel, "Projenin ihale sürecinden başlayarak birçok zorluk ve engelle karşılaştık. Daha ihale yapılmadan Kamu İhale Kurumu'na itiraz edenler oldu. Bize zaman kaybettirebilirsiniz ama gideceğimiz hedeften alıkoyamazsınız" dedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Başkan Türel, 3 etap Raylı Sistem'in ne zaman biteceğine yönelik olaraksa şu açıklamayı yaptı;

"İlk etapta Varsak-Otogar hattına kadar mevcut sisteme bağlantı sağlanacak. Aralık ayı sonu gibi bu hattı devreye sokmayı planlıyoruz. 2019 seçimlerinden önce de üniversite önüne kadar olan hattı tamamlayacağız. 10-15 gün içerisinde çalışmalar başlayacak. 3. aşamada 38 adet hemzemin durak olacak. 1 yeraltı durağı var. Raylı sistem güzergâhı üzerinde de 4 adet üst geçit yapacağız."

Başkan Türel'in konuşmasının ardından imza töreni gerçekleştirildi.

VARSAK-ZERDALİLİK'E BAĞLANACAK

Kepez Varsak'tan başlayıp, Muratpaşa Meltem'de Eğitim Araştırma Hastanesi önünden nostaljik tramvay hattı ile birleşecek, 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde 39 adet istasyon yer alacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla Süleyman Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze'ye kadar devam edecek ve burada eski nostalji tramvayı ile birleşecek. Kepez'e çağdaş toplu ulaşımı getirecek dev proje ile nostaljik tramvay hattı da modernize edilecek. Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı hattı, yeni vagonları ile gidiş geliş olarak düzenlenecek.

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