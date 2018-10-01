Raylı sistem çalışmalarında gece vardiyası oluşturulacak

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, Varsak- Otogar arasındaki ilk etabı aralık ayına bitirilmesi planlanan 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde ekip sayısının artırılarak, gece vardiyası oluşturulması talimatı verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 25 kilometrelik Varsak-Zerdalilik 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projenin son durumuyla ilgili yüklenici firma yetkilileri ve belediye bürokratlarıyla toplantı düzenledi.

'VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK'

Başkan Türel, aralık ayında tamamlanması hedeflenen Varsak-Otogar etabı üzerinde devam eden yapım faaliyetlerinin ilerleyişi, altyapı aktarımları, proje hedefleri, çalışmalar sürecindeki çevre koşulları, trafik akışı ve güvenliği gibi konular hakkında bilgi aldı. Türel, projenin daha da hızlandırılması ve vatandaşların mağdur edilmemesine yönelik bir dizi talimat verdi.

GECE DE ÇALIŞILACAK

Süreci değerlendiren Türel, çalışma sahalarından etkilenen araç veya yaya trafik sürekliliğinin kesintisiz sağlanmasına öncelik verilmesini istedi. Menderes Türel, altyapı imalatları için çalışan ekip ve ekipman sayılarının arttırılarak gece vardiyasının oluşturulması, hat yapımı için zorunlu olan altyapı imalatları ve yol onarımlarının ivedilikle tamamlaması talimatını verdi. Türel, çalışma yapılan alanlarda teknik olarak mümkün olan yol onarım ve temizlik faaliyetlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını da istedi.

39 İSTASYON YER ALACAK

Kepez Varsak'tan başlayıp, Meltem'de Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nostaljik tramvay hattı ile birleşecek olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon bulunacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla Süleyman Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze'ye kadar devam edecek ve burada eski nostalji tramvayıyla birleşecek. Proje kapsamında Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı hattı da sil baştan yenilenecek ve gidiş-geliş olarak düzenlenmiş olacak.

RAYLI SİSTEM KENTİ SARACAK

Antalya 3. Etap Raylı Sistem projesi ile kentin kuzeyinde yer alan Varsak bölgesinden şehir merkezine ve batısında yer alan otogar, üniversite hastanesi, üniversite yerleşkesi, adliye, eğitim araştırma hastanesi gibi bölgelere yolcu erişimi sağlanacak. 1. Etap Meydan-Kepezaltı ve 2. Etap Meydan-Havalimanı-Aksu hatları ile entegre edilecek olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi ile Antalya'yı saran bir ring meydana getirilecek. Antalya'da toplam raylı sistem hat uzunluğu ise 55 kilometreye ulaşacak. Sistemler birbirine yolcu ve araç aktaracak şekilde planlandı.

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