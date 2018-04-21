Ramazan erzak paketleri bakkallara sipariş edilecek

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bu yıl Ramazan ayında erzak paketleri büyük marketler yerine bakkallara sipariş edilecek.

Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde işadamı ve sanayicilerin desteği ile Ramazan erzak paketleri hazırlayacak. Oda yönetimi, hazırlayacağı Ramazan erzak paketlerini ise büyük marketler yerine ilçe genelindeki 176 bakkala sipariş edecek. Oda Başkanı Turgay Durmuş, küçük esnafı da korumaları gerektiğini, bu amaçla böyle bir kampanya yürüteceklerini ifade etti.

Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere erzak paketleri hazırlayacak. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turgay Durmuş, “Erzak paketlerini kendi odamızın yanı sıra diğer STK’lar, işadamları ve sanayicilerin destekleri ile hazırlayacağız. Hazırlayacağımız tüm erzak paketlerini büyük marketler yerine ilçe genelindeki bakkallarımızdan temin edeceğiz. Odamıza kayıtlı ilçe genelinde 176 bakkalımız mevcut. Böyle bir çalışma ile hem küçük esnafımızı desteklemiş olacağız, hem de ekonomiye gerçek anlamda bir katkı sağlamış olacağız. Bu kapsamda işadamlarımız ve sanayicilerimizi ziyaretlere başladık. Onların da desteği ile erzak paketlerimizi hazırlamış olacağız” dedi.