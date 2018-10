Rakamlarla film festivali

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 29 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, 1200 konuk ve 34 bin 900 seyirci ile bu yıl da muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 9 bin kez haber yapılan festival, Türkiye'nin gündemine oturdu.

55'inci yıla özel 55 filmlik programı, dünyaca ünlü konukları, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızlarıyla sinemasevere unutulmaz anlar yaşatan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneksel kortejle başladı. Birbirinden ünlü isimleri ağırlayan 6 kilometrelik kortej güzergâhında on binlerce Antalyalı, filmlerde ve dizilerde izlediği sanatçıları yakından görebilmek için birbiriyle yarıştı.

1200 KONUK 34 BİN 900 İZLEYİCİ

Sinemanın kalbinin attığı Uluslararası Antalya Film Festivali, aralarında dünyaca ünlü yönetmen ve oyuncuların da yer aldığı yerli ve yabancı 1200 konuğu ağırladı. Festivale Antalya halkının ilgisi büyük oldu. Salonlar tıklım tıklım dolarken film seçkisindeki gösterimleri 34 bin 900 kişi izledi. Festivalde toplam 1 milyon 30 bin 500 TL para ödülü dağıtıldı. En iyi film' için 320 bin, 'en iyi yönetmen' için 155 bin lira ödül verildi. Uluslararası Antalya Film Festivali, gelecek yıldan itibaren vereceği Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri ile Türk sinema sektörüne büyük destek sağlamaya hazırlanıyor.

FİLM FORUM'DA 347 GÖRÜŞME

55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında beşincisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum, bu yıl Türkiye sinemasına toplam 533 bin TL'lik maddi destek sağladı. 6 ayrı platformda proje ve yapım aşamasındaki ulusal filmleri destekleyen Antalya Film Forum, 50 ulusal projenin yapımcı ve yönetmenlerini dünya profesyonelleri ile buluşturdu. Film Forum kapsamında gerçekleştirilen masterclass programlarına 1050 izleyici katıldı. Forumda 347 bire bir görüşme gerçekleşti. Forum etkinliklerine 1300 kişi katıldı.

FESTİVAL TIR'LARI KIRSALDA 5 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Türkiye'nin en köklü sinema festivali olan Uluslararası Antalya Film Festivali, festival heyecanını ilçelere de taşıdı. Sinema Tırları her gün ilçeleri ziyaret ederek, çocukları sinema ile buluşturdu. İlçelerde sinemaseverle buluşan çocuk filmleri yoğun ilgi gördü. Zaman zaman meydanlara sığmayan film gösterimlerini 19 ilçede yaklaşık 5 bin kişi izledi.

9 BİN HABER YAPILDI

Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı festival bir hafta boyunca basının da gündeminden düşmedi. Festival haftası ve ödül töreni sonrasında yazılı ve görsel basının yanı sıra, TV ve radyo gibi mecralarda 55. Uluslararası Antalya Film Festivali geniş yer buldu. Gazete ve dergi haberleri, internet medyası başta olmak üzere 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında festival ile ilgili 9 bini aşkın haber yapıldı. Festival 1 hafta boyunca Türkiye gündemine oturdu.

18 SÖYLEŞİ 9 BİN KATILIMCI

55. Uluslararası Antalya Film Festivali, yarışma filmleri, özel gösterimleri, görme ve işitme engelliler için erişilebilir filmleri, panelleri ve söyleşileriyle sinemasevere unutulmaz bir hafta yaşattı. Festival boyunca gerçekleştirilen 18 söyleşi ve paneli yaklaşık 9 bin kişi izledi. Söyleşilerde birbirinden ünlü yerli ve yabancı 36 sinemacı ve oyuncu Antalyalılarla buluştu.

SALONLAR DOLDU TAŞTI

Dünyanın kabindeki yönetmen Ferzan Özpetek ve Oscarlı Asghar Farhadi, filmlerinde birlikte çalıştığı usta isimlerle seyircilerin sorularını yanıtlarken, yapımcı Fatih Aksoy, oyuncular Hazal Kaya ile Özge Özpirinçci'nin katıldığı panelde sinemada ve dizilerde kadının yükselişi tartışıldı. Festivalde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' alan Cem Yılmaz'ın, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin yönetmeni Ömer Vargı ve 20 yıllık arkadaşı Ozan Güven'le olan söyleşisi salonlara sığmadı. Salon dışında kalanlar için AKM içerisinde ekranlar kuruldu.

SEZEN SOKAKTA TÜRKİYE REKORU KIRDI

Fizy sponsorluğunda çekilen, yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı, senaryosunu ünlü müzisyen Erkan Güleryüz'ün yazdığı 'Sezen Sokakta' belgeseli, Cam Piramit'i dolduran yaklaşık 2 bin kişiye unutulmaz saatler yaşattı. Belgesel, festival kapsamında bugüne kadar en geniş seyirci katılımıyla gerçekleştirilen gösterim olarak Türkiye rekoru kırdı.

FOTOĞRAFLI