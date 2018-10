Rahvan atlar Ödemiş'te koştu

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Çaylı Rahvan At Yarışları 184 rahvan atın katılımıyla yapıldı.

Ödemiş Belediyesi ve Çaylı Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü Derneği'nin katkılarıyla bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Çaylı Rahvan At Yarışları, Çaylı Yarış Alanı'nda yapıldı. Yarışlara 9 kategoride namlı 184 at katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan yarışları

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Ödemiş Belediye Başkanı Ak Partili Mahmut Badem, Ak Parti Ödemiş İlçe Başkanı Ramazan Şerif Delibalta ve çok sayıda Ödemişli at yarışı sever izledi. Yarışlar öncesinde konuşan Çaylı Muhtarı İsmail Güçlü, geleneksel rahvan at yarışlarının 33'üncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mahmut Badem de yarışları izlemeye Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler olduğunu belirterek, "Ödemiş'te çok güzel bir yarış alanı yapıyoruz. Geleneksel yarışlarımızın daha iyi koşullarda ve daha çok katılımcıyla yapılması amacıyla Günlüce Mahallesi'nde yaptığımız yarış alanı Mart ayına kadar tamamlanacak. Mart ayında yapacağımız şehitler koşusunu da yeni alanımızda yapacağız. Bu yıl bir rekor kırılıyor. 184 at yarışıyor" dedi.

Konuşmaların ardından yarışlar 'İthal A' kategorisindeki ranhvan atların mücadelesiyle başladı. Yarışların sonunda birinciliği en yaşlı jokey Osman Aslan'a kupasını Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu verdi. Daha sonra Bornova Kaymakamı Fatih Genel ikinci olan Muhittin Canbuldu'ya, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut badem de üçüncü olan Ömür Korkmaz'a kupalarını takdim etti.

İlk yarışın sonunda ikinci olan Muhittin Canbuldu'nun genç bir kızı atına bindirerek, Türk bayrağı ve kupası ile pistte tur atması uzun süre alkış aldı.

Yarışlara Afyondan katılan Hüseyin Ünsek'in doru atı dikkatleri üzerine çekti.

Günboyu devam eden yarışlar, 'Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay ve İthal B' kategorelerindeki koşularla devam etti.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, (İzmir), ()

