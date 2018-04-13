Rahmanlar Barajı'nın yüzde 75'i bitti

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde hem 15 bin dekar araziye can suyu verecek hem de içme suyu ihtiyacını karşılayacak Rahmanlar Barajı'nın 4'te 3'ü bitirildi. Yüzde 75 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajın 2019'da hizmete alınması hedefleniyor.

Ödemişlilerin beklediği Rahmanlar Barajı yapımı sürüyor. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajda, yüzde 75 gerçekleşme oranına ulaşıldı. Gövde dolgusunun devam ettiği Rahmanlar Barajı'nın önümüzdeki yıl hizmete girmesi bekleniyor. Gövde dolgusu ve bordür betonu imalatlarının sürdüğü Rahmanlar Barajı'nın gövde inşaatı, 2018 yılı sonunda tamamlanacak. 2019'un ikinci yarısında ise proje tamamen bitirilecek. Ödemiş'in içme suyu problemine çözüm olacak Rahmanlar Barajı'nda 25 milyon 150 bin metreküp su depolanacak. Bu suyun 9 milyon 360 bin metreküpü ilçeye içme suyu olarak verilirken; kalan kısmı ile de 14 bin 340 dekar verimli tarım arazisine can suyu olacak.

Temelden yüksekliği 90 metre olacak baraj, yaklaşık 65 milyon liraya mal olacak ve bölge üreticisine her yıl ortalama 8 milyon lira kazandıracak.

ÖDEMİŞ (İzmir), )

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