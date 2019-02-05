Rahim ağzı kanserine farkındalık yaratmak için yürüyüş yapıldı

KIRKLARELİ’nde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Serviks (Rahim Ağzı) kanserine farkındalık yaratmak için doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit’in başkanlığında gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne kalabalık bir katılım oldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, rahim ağzı kanserine farkındalık etkinlikleri kapsamında, toplum tabanlı taramaları yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla doğa yürüyüşü yapıldığını belirtti. Doğa yürüyüşüne katılanlar ellerinde 'Rahim ağzı kanseri taraması için KETEM’lere ve aile hekimlerinize geliniz' pankartı taşıdı.