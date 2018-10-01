Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

ANTALYA, () - MEMORİAL Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Gülbin İşgören, meme kanserinden sonra kadınlarda en yaygın kanser türü olan rahim ağzı kanserinin, erken teşhisle tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Gülbin İşgören, tüm dünyada kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sırada görülen kanser türü olan rahim ağzı kanseri olduğunu söyledi. Bu kanser türünün gelişiminin yıllar sürdüğünü, yavaş gelişen bir kanser türü olduğunu vurgulayan Op. Dr. Gülbin İşgören, düzenli tarama ve muayeneler ile saptanmasının ve tedavisinin mümkün olduğunu kaydetti.

Ulusal rahim ağzı kanser tarama programları sayesinde erken tanı ve tedavi ile tüm dünyada rahim ağzı kanseri görülme oranları ve buna bağlı ölümlerin hızla azaldığına işaret eden Op. Dr. Gülbin İşgören, "Rahim ağzı kanserinin erken dönemde genellikle herhangi bir belirtisi olmamaktadır. Bu belirti olmayan dönemde saptanan anormal smear testi ile rahim ağzı kanserinden şüphelenilebilmektedir. Adet dışı kanama- lekelenme cinsel ilişki sonrası kanama, menopoz sonrası kanama, sulu pembe- kahverengi akıntı, adet kanamasının miktarının normalden fazla olması gibi belirtileri olabileceği gibi ileri dönemde kasık ağrısı, idrar yapma ile ilgili problemler, bacaklarda ödem, kilo kaybı gibi yakınmalara yol açabilir" dedi.

KANSERE NEDEN OLAN BAŞLICA NEDENLER

Rahim ağız kanserinin görülme riskinin çeşitli nedenlere bağlı olarak arttığına işaret eden Op. Dr. Gülbin İşgören, bu nedenleri ise şöyle sıraladı:

"Birden çok cinsel partnerin olması, birden çok kişiyle cinsel deneyim yaşamış erkek partnerin olması, 18 yaş öncesi cinsel deneyim yaşamak, sigara içmek, bağışıklık sisteminin baskılanmasına sebep olan durumla (AIDS, organ nakli gibi), diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, çok doğum yapmak."

SMEAR TESTİNİ MUTLAKA YAPTIRIN

Op. Dr. Gülbin İşgören, rahim ağzı kanser taramasının yapılmasındaki amacın rahim ağzı hücrelerindeki değişikliklerin erken dönemde tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerle kanser ilerleyişini önlenmek olduğunu söyledi. Taramada kullanılan testlerin smear testi ve rahim ağzı kanserine yol açabilen yüksek riskli virüslerin araştırıldığı HPV testi olduğunu anlatan Op. Dr. Gülbin İşgören,, "Her iki test rahim ağzından bir fırça, spatula ya da pamuklu çubuk yardımıyla sürüntü alınması şeklinde yapılır. Ağrısız, basit, birkaç dakikalık bir işlemdir" diye konuştu.

EN AZ 3 YILDA BİR TEST ŞART!

30 yaş üstü kadınlarda görülen bir kanser türü olan rahim ağzı kanserinin en sık görüldüğü yaş aralığının 35-44 yaşlar arası olduğunu da belirten Op. Dr. İşgören, "Neredeyse tümünde sebep cinsel yolla bulaşan bir virüs olan Human Papilloma virüsüdür (HPV). 21-65 yaş arası tüm kadınların en az 3 yılda bir smear testlerini veya 30 yaşından sonra 5 yılda bir smear ile HPV testini yaptırması önerilmektedir. HPV testi ve smear testinin birlikte uygulanması kanseri önlemede daha etkindir" dedi.

AŞI EN ETKİLİ KORUNMA YÖNTEMİ

Op. Dr. Gülbin İşgören, rahim ağzı kanserinden korunmada önemli nokta HPV enfeksiyonundan korunmanın önemine işaret etti. Türkiye'de HPV virüsüne karşı 2 aşı bulunduğuna değinen Op. Dr. İşgören, "Tercihen ilk cinsel deneyimi yaşamadan 11-12 yaş kız ve erkek çocukları aşılanmalıdır. Ancak cinsel deneyim yaşanmış olsa bile 9-26 yaş aralığında her iki cinsiyete de aşı yapılabilmektedir. Hatta 43 yaşa kadar kadınlarda etkili olabildiği saptanmıştır. Aşı 15 yaş öncesi 2 doz, 15 yaş sonrası 3 doz şeklinde yapılmalıdır. Aşı yapılsa bile rutin rahim ağzı kanser tarama testleri yapılmaya devam etmelidir" dedi.

DÜZENLİ JİNEKOLOJİK MUAYENENİZİ İHMAL ETMEYİN

Tek eşlilik, cinsel ilişki sırasında kondom kullanımının da HPV bulaşma riskini azaltarak rahim ağzı kanser ihtimalini düşürdüğünü vurgulayan Op. Dr. Gülbin İşgören, "Düzenli yıllık jinekoloji muayene ve uygun aralıklarla alınan smear ve HPV testleri ile kanser öncesi değişiklikler erken dönemde saptanır ve gerekli müdahaleler ile kanserin ilerleyişi önlenir" dedi.

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