Radyo sunucusu Özdemir, ilk kitabını yayınladı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de yaklaşık 10 yıldır radyo programcılığı yapan Emre Özdemir, "Sahi" adlı deneme türündeki ilk kitabını yayınladı.

Kendi yaşantısından alıntılar ve tek kişilik sahne deneyimlerini kitabında okuyucularına aktaran Özdemir'in büyük beğeni toplayan kitabının ilk baskısı mart 2018'de yapıldı. Özdemir, "Yaşıyoruz ve gelip geçiyor. Aslında görünen tarafı bu. İnsan olarak; hüzünlerimiz, sevinçlerimiz ve daha bir sürü şey. Hayatımın büyük bölümünü bu şekilde geçirip devam ettirme çabasıdır bu kitap. Zaten isminin "sahi" olmasının sebebi de bu. Yarısından çoğu yaşadıklarım, çoğundan azı da gözlemlerimden oluşuyor" dedi.

Kitap çıkarmanın muhteşem bir duygu olduğunu ifade eden Özdemir şöyle devam etti: "İnsanların kitabınızda kendine ait cümleler bulması daha güzel. Programımda, sahnelerimde vurguladığım şeylerin arasında samimiyet geliyor. Ben de bu kitabı samimi bir şekilde kaleme almaya özen gösterdim. Doğup büyüdüğüm şehir olan Osmaniye’de maalesef ki; "burada hiç bir şey olmaz" algısı var. Fakat görebildikleriniz zaten uzakta olmayanlardır. Diliyorum ve umuyorum ki; kitabımı okuyanlar sayfalar arasında gezerken kendine ait bir çok şeyi bulabilmesi. Kitapta geçen bir cümlemin özellikle altını çizmek istiyorum; 'benim yazdığım senin hayat hikayen' Bu benim hikayem değil. Bilakis herkesin hikayesi. Okuyunca gerçekliğini sizde fark edeceksiniz"



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